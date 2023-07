Carte Blanche à la Compagnie du Créac’h Gare Saint Sauveur Lille, 1 juillet 2023, Lille.

La Compagnie du Créac’h investit la Gare Saint-Sauveur : théâtre, musique et ateliers !

Venez nous retrouver pour démarrer l’été.

Samedi 01 juillet :

13h30 > 15h : Atelier Initiation à la photographie de portrait. À partir de 14 ans – par Alexandre Dinaut. Apprenez à préparer une séance photo et à réaliser des portraits professionnels grâce à des techniques de composition, de direction et d’ambiance.

15h > 16h30 : Atelier « Dessine tes peurs. Ta peur, elle ressemble à quoi ? ». À partir de 8 ans – par Marie Suel – autrice de la pièce Respirer (douze fois).

17h00 : Représentation du spectacle Respirer (douze fois)

18h30 : Représentation du spectacle Eurêkoi ?

20h00 : Concert des Dead Astropilots et DJ set

Dimanche 02 juillet :

13h30 > 15h00 : Atelier Musique. À partir de 6 ans – Par Séverine Lis – Musicienne du spectacle Écoute à mon oreille. Découverte de la percussion corporelle, sampling, boucles vocales et enregistrement d’une chanson.

13h30 > 15h00 : Atelier Théâtre d’objet. À partir de 7 ans par Adeline-Fleur Baude – Comédienne du spectacle Écoute à mon oreille. Venez bricoler un théâtre de l’intime avec des objets de votre quotidien chargés de souvenir qui ne demandent qu’à être racontés.

15h30 : Représentation du spectacle Eurêkoi ?

17h00 : Représentation du spectacle Écoute à mon oreille

18h30 : Représentation du spectacle Eurêkoi ?

Plus d’informations sur notre site web : https://www.lacompagnieducreach.fr/

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

© Alexandre Dinaut