Un week-end à la Gare Saint Sauveur avec La Compagnie du Créac’h Gare Saint Sauveur, 1 juillet 2023, Lille. Un week-end à la Gare Saint Sauveur avec La Compagnie du Créac’h 1 et 2 juillet Gare Saint Sauveur Entrée libre sur réservation La Compagnie du Créac’h vous invite à partager un moment autour de ses créations, des spectacles de ses « artistes complices » et ateliers de pratiques artistiques.

Représentations des spectacles Respirer (douze fois), Écoute à mon oreille, Eurêkoi ?.

Concert du groupe Dead Astropilots.

Atelier Dessine tes peurs, atelier musique – percussions corporelles, atelier de théâtre d'objet et atelier d'initiation à la photographie de portrait.

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00

2023-07-02T10:00:00+02:00 – 2023-07-02T19:00:00+02:00 ©Alexandre Dinaut

