Le Bal Populaire du Tire-Laine Gare Saint Sauveur, 30 juin 2023, Lille. Le Bal Populaire du Tire-Laine Vendredi 30 juin, 20h30 Gare Saint Sauveur Entrée libre Un bal populaire (un vrai) du musette aux musiques actuelles ! Depuis 30 ans, la Cie du Tire-Laine est LA référence en terme de bal, animant des soirées populaires où tout le monde, petits et grands, se retrouve pour partager des moments de convivialité sans pareil.

Le Bal Populaire du Tire-Laine développe un large répertoire, ajoutant aux valses tsigano-musette et autres musiques du monde, les musiques actuelles…

C'est cette diversité qui fait courir les gens aux bals du Tire-Laine, avec en prime un peu de rentre-dedans et une bonne dose d'humour à faire décoincer les enracinés du bord de piste !

Gare Saint Sauveur
17 bd Jean Baptiste Lebas
Lille 59046 Lille-Centre
Nord Hauts-de-France

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

