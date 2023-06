FROM RIJSEL WITH LUV Gare Saint Sauveur Lille, 29 juin 2023, Lille.

FROM RIJSEL WITH LUV Jeudi 29 juin, 19h30 Gare Saint Sauveur Entrée libre

■ FROM RIJSEL WITH LUV ■

•• Drum & Bass concept by Kapak x ST SO ••

// LINE UP \

■ Nixus B2B Pohy ■

Ce B2B, c’est un retour aux sources, là où tout a commencé. Tous deux issue du collectif Hard Bass Dealers qui les a révélé, Nixus et Pohy nous proposeront un set vitaminé aux couleurs et aux nuances variées.

Il faut dire que le duo n’en est pas à son coup d’essai : Après avoir trainé leurs guêtres à Lille et Paris, c’est maintenant au légendaire Melkweg à Amsterdam au sein du collectif « Cheeky Monday » qu’ils évoluent.

Une petite sucrerie, histoire de conclure cette saison de FRWL en beauté.

■ Square ■

Créateur et label manager de Mindtech, il est également l’un des instigateurs majeurs de la drum and bass sur Lille et ses alentours.

Square délivre une drum and bass plutôt sombre et minimal et dig sans relâche les nouveaux producteurs du mouvement neurofunk.

Des sets précis parsemés de dubplates, de découvertes mais aussi de morceaux classiques lui permettent d’emmener l’audience un peu là où il le désire.

■ Boul Z ■

Pour compléter ce line up de vieux briscards, rien de tel qu’ un peu de fraicheur. Repéré lors de la session drum and bass des platine ouvertes de ST SO, Boul Z mixe une dnb très énergique pour ne pas dire énergétique. Un talent en devenir à surveiller de près !

Une fois n’est pas coutûme, Boul Z nous offrira un set « outdoor » aux touches Liquid et Deep.

■ Kapak ■

Le dj résident et programmateur de la soirée se prêtera a l’exercice d’un set rétrospective haut en couleurs, un bilan de cette première saison de « From Rijsel With luv » tout en musique. Tout le spectre de la drum & bass y passera, ainsi que quelques duplates exclusives histoire de ne léser personne.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T19:30:00+02:00 – 2023-06-30T00:30:00+02:00

© Bistrot de St So