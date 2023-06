Atelier adulte Ferme urbaine : « Petits instruments de musique » Gare Saint Sauveur Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier adulte Ferme urbaine : « Petits instruments de musique » Gare Saint Sauveur Lille, 24 juin 2023, Lille. Atelier adulte Ferme urbaine : « Petits instruments de musique » Samedi 24 juin, 15h00 Gare Saint Sauveur Gratuit (accessible dans la limite des places disponibles) Atelier de construction de petits instruments de musique à partir d’éléments naturels, en lien avec le corps humain, en particulier le souffle et l’ouïe. Un atelier concret qui nous permet d’être dans les mains et de valoriser certaines merveilles du corps humain.

Informations pratiques

Durée de l’atelier : 2h

Lieu : RDV à la Ferme urbaine de la Gare Saint Sauveur

Maximum 15 personnes Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T15:00:00+02:00 – 2023-06-24T17:00:00+02:00

