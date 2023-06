SUPER CORE NUIT – 5xSoExcỊteD Gare Saint Sauveur Lille, 22 juin 2023, Lille.

SUPER CORE NUIT – 5xSoExcỊteD 22 et 23 juin Gare Saint Sauveur Entrée libre

SUPER CORE, quelques kilomètres au compteur et un écletisme musical total pour darasse sans frontières sur des sons toujours exceptionnellement dansants. Un collectif coolos qui s’invente au gré des envies et des formats, encore et en core.

: Allumage accélération décollage, Abdulpipo fait glisser l’apéro en musique jusqu’à ce qu’il fasse nuit, au fil de ses sélections vinyles toujours bien affutées qui naviguent entre rythmes solaires et basses rap pour commencer la soirée côté cool.

: Singemongol c’est l’auteur de bédé préféré de ton rappeur préféré. Askip parfois il mixe du rap décervelé chargé au liquide violet. Sa sélection oscille entre shit-talk de Detroit, banger hifi, musique piège d’Atlanta, melodie ralentie du Texas ou versets mortels de Memphis. Entrez dans son style mystique qui devrait à coup sûr vous péter la nuque.

: Holoji vous invite à taper du pied dans son multiverse musical Ghetto House • Acid • Techno • Tribe • Rave • Hard Dance

: Avec Slomance, la nostalgie a le goût du futur. Ducasses du Nord-Pas-De-Calais, clubs de Rotterdam, raves clandestines londoniennes : ses edits puisent avec excitation dans l’Europe Hard House, Hard Trance et Klubb de fin de millénaire. Composés intégralement de pépites et d’hymnes rétro ralentis à 120bpm et reconstruits pour tempérer la tendance du toujours plus vite, les sets de Slomance sont des odes à la rave culture Y2K. Get ready to bounce !

: Dirty Berlin, c’est du bon son brut. Des choix de morceaux percutants, introspectifs et sans aucune concession. De la finesse dans l’assemblage, de l’excès dans le relief. Appelez ça « Dirty Sad Dancing » si vous voulez. Dans ses mixs, il enchaine avec cohérence des rythmiques et tempo rarement associés. L’afro et le baile y côtoient toutes sortes de beats électroniques, le tout entrecoupé de cartouches rap… impossible de le placer dans une case car il transcende les styles musicaux dans lesquels il va piocher des sons à la marge, issus des périphéries. Si les murmures viennent de la rue, les échos des ghettos, ils trouveront une place de choix dans sa sélection. Comme pour se rappeler qu’on peut venir d’un milieu difficile et espérer des jours meilleurs. Avec Dirty Berlin, faut que ça claque, faut que ça bouscule, comme s’il y avait urgence.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

