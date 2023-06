Atelier enfants Ferme urbaine « Pollinisateurs du jardin » Gare Saint Sauveur Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier enfants Ferme urbaine « Pollinisateurs du jardin » Gare Saint Sauveur Lille, 21 juin 2023, Lille. Atelier enfants Ferme urbaine « Pollinisateurs du jardin » Mercredi 21 juin, 14h30, 16h00 Gare Saint Sauveur Gratuit (accessible dans la limite des places disponibles) Syrphes, lépidoptères et autres animaux aux capacités extraordinaires pour nous : les pollinisateurs. Les papillons et autres insectes sont vitales alors partons les découvrir !

Matériels utilisés : filets, boites, livres de détermination. Informations pratiques

Durée de l’atelier : 1h

Durée de l'atelier : 1h

Lieu : RDV à la Ferme urbaine de la Gare Saint Sauveur

Gare Saint Sauveur
17 bd Jean Baptiste Lebas
Lille 59046
Lille-Centre
Nord
Hauts-de-France

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

2023-06-21T14:30:00+02:00 – 2023-06-21T15:30:00+02:00

