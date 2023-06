LE BAL DU TOUT-MONDE | Marie HOUDIN, Gabriel UM, Vanessa NEIRA et Virginie SAVARY Gare Saint Sauveur Lille, 18 juin 2023, Lille.

Dans le cadre du Printemps à la Gare Saint Sauveur – lille3000

En coréalisation avec l’Aéronef

D’une escale à l’autre, vous êtes invité·es à un voyage qui rapproche des îles et des continents. Il n’y a plus qu’à vous laisser contaminer et à chalouper en laissant le bon temps rouler !

Danses sacrées, danses sociales, danses de couples, danses de club, le Bal du Tout – Monde vous invite à traverser un éventail de danses à partager. Des grands royaumes d’Afrique, en passant par certaines des îles des Caraïbes, sans oublier de s’arrêter dans de grandes Villes-Monde des États-Unis. Le Griot Urbain vous invite à remonter le fil d’histoires de danses qui nous lient les un·es aux autres, à l’occasion d’une grande fête irrésistible.

Le 18 juin à 16h30 à la Gare Saint Sauveur, 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59000 Lille

Accès :

Métro Grand Palais, ou Mairie de Lille, ligne 2

• Entrée principale : Bvd Jean-Baptiste Lebas, Lille

• Entrée Cours St So : Bvd Jean-Baptiste Lebas, Lille

ATELIERS DE DANSE AUTOUR DU BAL DU TOUT-MONDE

La chorégraphe Marie Houdin propose deux ateliers ouverts à toustes, sans condition de niveau en danse : débutant·es bienvenu·es ! Le seul prérequis : être disponible dimanche 18 juin pour venir ambiancer le Bal du Tout-Monde, à partir de 16h30 à la Gare Saint Sauveur !

ATELIER FAMILIAL AUTOUR DU SOUL TRAIN

mercredi 14 juin de 15h à 16h30

à la maison Folie Wazemmes

70 Rue des Sarrazins, Lille

à partir de 6 ans

Le Soul Train, référence à la célèbre émission de TV Afro-américaine du même nom, c’est un défilé dansant, dans lequel les danseurs et danseuses paradent, cool et classe en même temps, fièr·es de qui ils et elles sont. C’est un espace de liberté et de libération par la danse. Marie Houdin invite petit·es et grand·es à découvrir le Soul Train au cours d’un atelier familial, pour préparer ensemble le Soul Train du Bal du Tout-Monde !

>> Participer <<

ATELIER ADULTES : DEVENEZ COMPLICES DU BAL DU TOUT-MONDE

mercredi 14 juin de 18h30 à 20h30

au cinéma de la Gare Saint Sauveur

17 Bd Jean-Baptiste Lebas, Lille

Le Bal du « Tout-Monde » invite le public à un grand voyage à la rencontre de danses et de leurs histoires, semées par les communautés africaines, latino, natives américaines, caribéennes. Devenez complice du Bal en participant à un atelier de danse avec la chorégraphe du bal : groove réparateur garanti !

>> Participer <<

Festival Latitudes Contemporaines #21 | 6 – 28 juin 2023

Découvrez l’ensemble de la programmation du festival et accédez à notre billetterie !

Lieux partenaires du festival :

LE GRAND SUD | maison Folie Wazemmes | La Rose des vents | La Condition Publique | l’Opéra de Lille | Théâtre de l’Oiseau-Mouche | Théâtre Massenet | Musée LaM | L’Aéronef | Bibliothèque Municipales de Lille | Le Couvent des Dominicains | La Fileuse

Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique

