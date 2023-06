Initiation rollers · Comme Sur Des Roulettes Gare Saint Sauveur Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Initiation rollers · Comme Sur Des Roulettes Gare Saint Sauveur Lille, 15 juin 2023, Lille. Initiation rollers · Comme Sur Des Roulettes Jeudi 15 juin, 17h00 Gare Saint Sauveur Gratuit, sur inscription. Préciser nom, prénom, nombre d’inscrits, âges et pointures si vous n’avez pas de rollers. Comme sur des roulettes Facebook / Instagram

Ressortez vos rollers et patins à roulettes pour ces sessions adaptées autant aux débutant.e.s qu’aux initié.e.s de tous âges. Au programme : ateliers, parcours et jeux pour une heure où tout roule ! Infos – Atelier tous publics

– Rollers fournis, possibilité de venir avec sa propre paire. Prévoir une paire de chaussettes propres et un peu d’eau.

– RDV au Cours St-So : 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Cliquez-ici pour rejoindre l'événement Facebook Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

