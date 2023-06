Marché des Pépites Gare Saint Sauveur Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Marché des Pépites Gare Saint Sauveur Lille, 15 juin 2023, Lille. Marché des Pépites Jeudi 15 juin, 15h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre Venez à la rencontre d’étudiants-entrepreneurs de la métropole lilloise qui tiendront des stands pour vous présenter leurs projets !

Ces étudiants, suivis par le Pépite Lille Hauts-de-France, auront participé durant un mois à un programme d’accompagnement exigeant. Cette journée événementielle clôturera ce parcours.

Venez échanger avec eux, donner vos avis, conseils, que vous soyez de potentiels futurs clients ou non, nous vous attendons nombreux pour venir les encourager ! Informations pratiques

De 15h à 19h

Parvis de la Gare Saint Sauveur

Plus d’infos Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://pepite-nord.pepitizy.fr/fr »}] [{« link »: « https://pepite-nord.pepitizy.fr/fr »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T15:00:00+02:00 – 2023-06-15T19:00:00+02:00

2023-06-15T15:00:00+02:00 – 2023-06-15T19:00:00+02:00 © Le Pépite Lille Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Gare Saint Sauveur Adresse 17 bd Jean Baptiste Lebas Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Gare Saint Sauveur Lille

Gare Saint Sauveur Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Marché des Pépites Gare Saint Sauveur Lille 2023-06-15 was last modified: by Marché des Pépites Gare Saint Sauveur Lille Gare Saint Sauveur Lille 15 juin 2023