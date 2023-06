Atelier Sérigraphie · Marie Garde Gare Saint Sauveur Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier Sérigraphie · Marie Garde Gare Saint Sauveur Lille, 14 juin 2023, Lille. Atelier Sérigraphie · Marie Garde Mercredi 14 juin, 15h00 Gare Saint Sauveur Gratuit sur inscription : bb.coursstso@gmail.com Marie Garde Impression de cartes postales en deux couleurs !

les participants imprimeront chacun un lot de cartes postales, ils associeront deux visuels parmi les motifs proposés par l’atelier Hop-Là !

Instagram / Site web Infos – À partir de 8 ans !

– Gratuit, sur inscription à bb.coursstso@gmail.com (préciser nom, prénom, nombre d’inscrits)

– RDV au Cours St-So : 25, boulevard Jean-Baptiste Lebas

Voir l’événement Facebook Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/xW26L6cp »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@atelier_hopla) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/14566687_1715750848751803_911582073859342336_a.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=ReKwsAUkUyQAX9cBRLy&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfAuL_JoyTWeVF5wqNqExN3CcCs3sfSpz_-xcWoFYUysuw&oe=649EFDC9 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/atelier_hopla/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/atelier_hopla/?fbclid=IwAR2Cu4Lel47EU_bWNVO7yweCR9GDTy6nsJQHo1f4A3w07XE8FFNx4QyAtlI »}, {« link »: « http://www.atelier-hopla.com/?fbclid=IwAR0R3geXpv77ICcsecuIT-zKtWIRfuLl7gG7G_t0P7NhTKw4-TamckceZY4 »}, {« link »: « mailto:bb.coursstso@gmail.com »}, {« link »: « https://fb.me/e/xW26L6cp »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T15:00:00+02:00 – 2023-06-14T17:00:00+02:00

2023-06-14T15:00:00+02:00 – 2023-06-14T17:00:00+02:00 © BB · La Guinguette du Cours St-So Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Gare Saint Sauveur Adresse 17 bd Jean Baptiste Lebas Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Gare Saint Sauveur Lille

Gare Saint Sauveur Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Atelier Sérigraphie · Marie Garde Gare Saint Sauveur Lille 2023-06-14 was last modified: by Atelier Sérigraphie · Marie Garde Gare Saint Sauveur Lille Gare Saint Sauveur Lille 14 juin 2023