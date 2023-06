Harmattan Brothers · Concert Gare Saint Sauveur Lille, 11 juin 2023, Lille.

Harmattan Brothers · Concert Dimanche 11 juin, 17h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre

HARMATTAN BROTHERS

Créé en 2022, le trio Harmattan Brothers se compose du griot burkinabé Drissa Kini (kora, chant, percussions), de Léo Rathier (guitare) et de Dorian Baste (trompette). Le projet est né de l’osmose entre ces trois musiciens venant d’horizons différents: Drissa venant de la musique mandingue, Léo de la folk et de l’improvisation, Dorian du jazz.

Ils créent ensemble des compositions aux couleurs chaudes, se nourrissant de la richesse de leurs influences respectives. Riffs de guitare chaloupés, sons aériens de trompette et mélodies envoûtantes de Kora et de voix invitent à la méditation, au rire, à l’émerveillement ou même à la danse.

Infos

– Gratuit

– 20h / BB est ouvert de 12h à 00h

– RDV au Cours St-So : 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T17:00:00+02:00 – 2023-06-11T19:00:00+02:00

© BB · La Guinguette du Cours St-So