Session Couture – Navard Gare Saint Sauveur Lille, 11 juin 2023, Lille.

Session Couture – Navard Dimanche 11 juin, 15h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre

SESSION COUTURE

Navard c’est Pauline, créatrice textile lilloise touche à tout, upcycleuse redonnant vie aux fripes usées, patchworkeuse-assembleuse de bout de tissus & sérigraphieuse en série, dans la digne tradition des arts du fil et à l’exploration du folklore du futur.

La créatrice d’upcycling Pauline aka Navard te propose de remédier à cela en se retrouvant entre copain.e.s de cousette autour d’une bière ou boisson fraîche.

Tu te ramènes avec ton ouvrage de broderie, patchwork, tricot, macramé, sashiko … (en gros, tout travaux en art du fil fait à la main accepted, on oublie la machine) et tu viens passer un bon moment entre fadas des aiguilles pour s’échanger des bons tip’s bien filés et/ou des bonnes vannes.

Et si tu veux te lancer mais que tu n’as encore jamais testé, on aura quelques ouvrages pour débutant à te proposer.

Viens donc !

INFOS

– Gratuit

– A partir de 15h

– Session accessible à tous

– RDV au Cours St-So : 25, boulevard Jean-Baptiste Lebas

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

BB – La Guinguette du Cours St-So