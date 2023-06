Ukulélé session · Le C.O.U.L.E Gare Saint Sauveur Lille, 11 juin 2023, Lille.

Ukulélé session · Le C.O.U.L.E Dimanche 11 juin, 14h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre

LE C.O.U.L.E

Depuis 2004, le C.O.U.L.E (Club Olympique de Ukulélé de Lille et des Environs) invite tous les ukulélistes du grand Nord à ses sessions. Il pose cette saison ses valises au Cours St-So deux dimanches par mois.

Envie de partager des techniques de jeu et des infos sur le ukulélé ? De jouer ensemble et rencontrer des futurs partenaires de groupe ? De passer un moment convivial en musique ?

Les sessions sont gratuites et ouvertes sans condition de niveau ou d’âge. L’important c’est de ukuléler !

INFOS

– Gratuit

– A partir de 14h

– Accessible à toutes et tous, avec votre ukulélé !

– RDV au Cours St-So : 25, boulevard Jean-Baptiste Lebas

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T14:00:00+02:00 – 2023-06-11T15:30:00+02:00

BB – La Guinguette du Cours St-So