Kolaps Model B2B Camposs · Les DJ sets de BB Samedi 10 juin, 19h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre

KOLAPS MODEL

Figure discrète mais incontournable de la scène lilloise depuis le milieu des années 2000, Kolaps Model nourrit une fascination pour les sons originels de la Motor City dès la fin des années 90. Une passion séminale qui l’ouvre rapidement à d’autres horizons. Il affectionne les sets marathons où sa techno animale et intense côtoie étrangetés discoïdes, bancales et robotiques. Les genres et les barrières s’effacent pour mieux tracer le chemin sinueux et moite qu’il aime explorer, comme lors des soirées Choupichatte dont il est résident.

CAMPOSS

Club project de Gaëtan Campagne (Diederdas, Tampon Tango…) producteur lillois de musique déviante et organique calibrée pour le dancefloor. Sous confinement, il produisait son 3ème ciné-concert en collaboration avec le Goethe Institut et le Palais de Beaux-Arts de Lille. Fraîchement Dj, vous le verrez toujours accompagné de ses amis dj pour un dialogue épique en stéréo B2B !

Infos

– Gratuit

– DJ set : 19h – 23h30 / BB est ouvert non-stop de 12h à 00h

– RDV au Cours St-So : 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

2023-06-10T19:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:30:00+02:00

© BB · La Guinguette du Cours St-So