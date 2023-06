Samvel · Karaoké Live Gare Saint Sauveur Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Samvel · Karaoké Live Gare Saint Sauveur Lille, 8 juin 2023, Lille. Samvel · Karaoké Live Jeudi 8 juin, 20h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre ················ SAMVEL ················

Facebook / Instagram Avec un répertoire de plus de 1000 chansons, Samvel est presque devenu un jukebox vivant. Mieux que ça ! C’est aujourd’hui une véritable machine à karaoké. En live, il vous accompagne au clavier et s’adapte instantanément à toutes les tessitures, ralentit ou accélère si besoin. Pour le reste c’est à vous de chanter ! ················ INFOS ················

– Gratuit

⏰ A partir de 20h. Inscriptions et choix des chansons sur place.

– 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille >> Evénement Facebook : cliquez-ici Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/3zvNQRQpK »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/SamvelAmirbekian/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@samvelamirbekian) », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/samvelamirbekian »}, « link »: « https://www.instagram.com/samvelamirbekian »}, {« link »: « https://fb.me/e/3zvNQRQpK »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T20:00:00+02:00 – 2023-06-08T21:00:00+02:00

2023-06-08T20:00:00+02:00 – 2023-06-08T21:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Gare Saint Sauveur Adresse 17 bd Jean Baptiste Lebas Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Gare Saint Sauveur Lille

Gare Saint Sauveur Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Samvel · Karaoké Live Gare Saint Sauveur Lille 2023-06-08 was last modified: by Samvel · Karaoké Live Gare Saint Sauveur Lille Gare Saint Sauveur Lille 8 juin 2023