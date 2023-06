Atelier créatif enfants · Knapfla Gare Saint Sauveur Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier créatif enfants · Knapfla Gare Saint Sauveur Lille, 4 juin 2023, Lille. Atelier créatif enfants · Knapfla Dimanche 4 juin, 15h00 Gare Saint Sauveur Gratuit, sur inscription : bb.coursstso@gmail.com (préciser nom, prénom, nombre d’inscrits) KNAPFLA >> Suivre Knapfla sur Facebook

>> Suivre Knapfla sur Instagram Les fleurs c’est sympa pour la fête des mères, mais dans moins d’une semaine elle seront fanées.

Pas de panique durant cet atelier tu pourras réaliser ton propre bouquet en papier découpé, le composer avec autant de fleurs que tu le souhaites et offrir ton talent à ta maman. Pas de fleurs fanées et un bouquet toute l’année. INFOS – Gratuit, sur inscription : bb.coursstso@gmail.com (préciser nom, prénom, nombre d’inscrits)

– 15h – 18h

– A partir de 7 ans

– Au Cours St-So : 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas >> Evénement Facebook : cliquez-ici

