Cuir – Cie Un Loup pour l’Homme GARE SAINT SAUVEUR, 3 juin 2023, Lille.

Duo acrobatique autour de la traction et de l’attraction

GARE SAINT SAUVEUR Lille

(Gare Saint Sauveur – chapiteau – entrée Cours St So)

dans le cadre du festival du Prato Les Toiles dans la Ville

Dans un corps à corps puissant, deux hommes harnachés jouent à manipuler le corps de l’autre. Le plaisir précautionneux qu’ils prennent à se transformer l’un pour l’autre en instrument, en agrès, en terrain de jeu ou en champ de bataille les engage dans une lutte consentie. Entre valse de gladiateurs et tango pour sumotoris, entre traction et attraction, ils ne visent pas le pouvoir sur l’autre, mais plutôt le pouvoir avec l’autre. Arno Ferrera et Gilles Polet tracent un sillon et se laissent influencer par la danse et le théâtre physique pour atteindre ensemble une puissante virtuosité.

créateurs : Arno Ferrera, Mika Lafforgue et Gilles Polet – direction artistique : Arno Ferrera – interprètes : Arno Ferrera et Gilles Polet – regard extérieur : Paola Rizza – regard chorégraphique : Benjamin Kahn, Gilles Polet – regard sonore : Amaury Vanderborght – avec la complicité d’Alexandre Fray – création lumière : Florent Blanchon – régie lumière et son : Pierre-Jean Faggiani – artisan sellier : Jara Buschhoff – conception costumes : Jennifer Defays – administration, production, diffusion : Lou Henry, Anaïs Longiéras, Emma Lefrançois – relations presse : Estelle Laurentin – réalisation vidéo : Romain Vennekens – photographe : Valérie Frossard – design graphique : Ekta – remerciements : Caroline Cardoso

production : Un loup pour l’homme



Edouard Barra