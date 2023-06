DIØLØ · Les DJ sets de BB Gare Saint Sauveur Lille, 2 juin 2023, Lille.

DIØLØ · Les DJ sets de BB Vendredi 2 juin, 19h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre

DIØLØ

Ardent défenseur du vinyle et du physique dans la musique, il sera pour l’occasion le capitaine du bus BB. Le trajet se fera des avenues de la House la plus ensoleillée, jusqu’aux docks de la Techno à la nuit tombée, tout en prenant le rond point de la Minimale la plus groovy.

Infos

– Gratuit

– DJ set : 19h – 23h30 / BB est ouvert non-stop de 12h à 00h

– RDV au Cours St-So : 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T19:00:00+02:00 – 2023-06-02T23:30:00+02:00

© BB · La Guinguette du Cours St-So