Blind-Test · L'Amicale du Blind-Test Jeudi 1 juin, 20h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre Evénement en cours de report pour raisons météo, la date de report sera communiquée au plus vite ! L'Amicale du Blind-Test Créée en 1969 à Bazouges-la-Pérouse par un groupe de mélomanes passionnés, l'Amicale du Blind-Test a pour objectif la valorisation et la transmission de la pratique du quiz musical. Dans le respect du Code de la Fédération Internationale du Blind-Test, l'Amicale est garante de la mise en œuvre d'un protocole rigoureux d'amusement musical et de divertissement ludique. Règlement L'Amicale du Blind-Test est homologuée par la fédé dont voici les principaux points de règlement :

– Inscriptions sur place

– Tout le monde peut jouer (même si on se croit nul.le !)

– Shazam, Google ou autres tricheries formellement interdits. Selfies et stories encouragés

– Durée : 2h environ (deux manches interrompues par une pause pipi / boisson) Infos – Gratuit, pas de réservation. Mais venez plus tôt pour trouver une table !

– RDV au Cours St-So : 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

