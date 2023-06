Professeure Postérieur · Aérobic sauvage Gare Saint Sauveur Lille, 1 juin 2023, Lille.

Professeure Postérieur · Aérobic sauvage Jeudi 1 juin, 18h30 Gare Saint Sauveur Entrée libre

Professeure Postérieur

Dans une ambiance tonique et sympathique Professeure Postérieur professe sa spécialité : l’aérobic sauvage et grotesque. Les mouvements sont calibrés sur une playlist de qualité pour que sueur rime avec bonne humeur.

Venez joyeusement célébrer le nerf secret qui relie le postérieur aux zygomatiques, Prof. P. vous accompagnera durant tout le voyage.

Activité pour tout public (si les parents surveillent leurs enfants)

Prévoir baskets, essuie, eau, tapis de sol, t-shirt de rechange et tout ce qu’il vous faut.

Infos

– Gratuit

– Tenue de sprot vivement conseillée. Tenue de sport tolérée

– RDV au Cours St-So : 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T18:30:00+02:00 – 2023-06-01T19:30:00+02:00

© Hugo Janody