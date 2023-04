ET DEMAIN ? Week-end autour des sobriétés et du Low Tech Gare Saint Sauveur, 26 mai 2023, Lille.

Et demain ? Osons !

Puisque les ressources naturelles planétaires sont bel et bien limitées, et que chacun tend à maintenir un niveau de confort et de civilisation agréables, il va falloir s’ajuster. Alors, la sobriété peut-elle être joyeuse ? La technologie y contribuera t elle ? À moins qu’il ne soit préférable de se tourner vers les technologies utiles, durables et accessibles : les low-techs.

La MRES, ses associations adhérentes et ses partenaires vous proposent pour ce week-end : des ateliers ludiques, des spectacles qui vous ferons voyager, des rencontres inspirantes, des concerts pour le plaisir des oreilles, le tout pour partir à la découverte de ce monde à transformer !

Vendredi 26 mai

19h : soirée autour de l’ouvrage « Écologies, le vivant et le social »

Près de 70 contributions thématiques de scientifiques, de philosophes, de journalistes et d’activistes, très accessibles et documentées, accompagnées de lexiques et ressources bibliographiques, pour saisir l’ampleur des défis auxquels se confrontent les écologies contemporaines (Par : virage énergie, les Amis du Monde Diplomatique et la MRES).

Concerts :

21h : Tractopelle

Fanfare lilloise spécialisée dans la reprise des tubes 80’s.

22h : Summer Rebellion

Chargé de fièvre et de rythmes primaires, d’accordéon post-moderne et d’une imposante voix au goût de whisky et de graviers, The Summer Rebellion chante la crasse sous les ongles sains et célèbre haut les viscères de nos cités.

Samedi 27 mai

De 14h à 18h : atelier, animations, jeux et temps d’échanges :

– Un séchoir solaire pour conserver nos aromates du potager ? Et pourquoi pas ! (Par Lilotopia)

– Atelier culinaire: Sobriété: les légumineuses en habit estival ! (Par Générations Futures, Lille)

– Chti tour résilient au pays des lowtech (Par Mü – Mouvement d’usages)

– Espace Énergies (Par Solaire en Nord, Conseillers France Rénov et virage énergie)

– Low-Tech : Des solutions durables et innovantes (Par les étudiants d’adimaker)

– Vive les petites bêtes ! (Par des nattes vertes)

– « Le pacte vert de l’Europe » : exposition interactive (Par Interphaz Europe Direct Lille Métropole)

– Prendre soin de son électroménager pour le faire durer (Par la MRES / Repair Café Lille)

– Atelier Recyclage d’objets (Par l’accorderie Lille)

En soirée :

19h30 : spectacle « World Analysis » par Laurent Petit

Il nous partage des années de recherches en psychanalyse urbaine menées par lui et son équipe de l’ANPU (Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine).

La fin du monde approche à grands pas, il est urgent de trouver des solutions thérapeutiques innovantes au risque de ne jamais s’en sortir … Présenté par VivaCités HDF.

21h00 : Rupture Convantionnelle

Poursuivez ce week-end de folie avec ce trio lillois spécialisé dans la reprise de chants de lutte !

22h30 : Washington Dead Cats

Retrouvez ce groupe de musique punkabilly rock français qui a su se faire une place dans nos cœurs !

Dimanche 28 mai

De 14h à 18h : atelier, animations, jeux et temps d’échanges

– Survie de « l’écosystème Palestine » : Terre, peuples autochtones, écologie, droits humains… (Par AFPS)

– Pour une consommation responsable, échanges et débats (Par e.graine Hauts de France)

– Découverte des impacts environnementaux du numérique (Par La Fresque du Numérique)

– Chti tour résilient au pays des lowtech (Par Mü – Mouvement d’usages)

– Espace Énergies (Par Solaire en Nord, Conseillers France Rénov et virage énergie)

– Low-Tech : Des solutions durables et innovantes (Par les étudiants d’adimaker)

– Vive les petites bêtes ! (Par des nattes vertes)

– « Le pacte vert de l’Europe » : exposition interactive (Par Interphaz Europe Direct Lille Métropole)

– Prendre soin de son électroménager pour le faire durer (Par la MRES / Repair Café Lille)

– Atelier Recyclage d’objets (Par l’accorderie Lille)

