Dans l'espace – Cie Un Loup pour l'homme GARE SAINT SAUVEUR Lille

Nord

Dans l’espace – Cie Un Loup pour l’homme GARE SAINT SAUVEUR, 25 mai 2023, Lille. Dans l’espace – Cie Un Loup pour l’homme 25 – 27 mai GARE SAINT SAUVEUR

réservation auprès du Prato

De la nécessité de l’équilibre face à l’imminence du désastre. GARE SAINT SAUVEUR 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France Entrée libre

03 20 31 30 00 http://garesaintsauveur.lille3000.eu https://www.facebook.com/garesaintsauveur Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL présentée par lille3000, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs. dans le cadre du festival du Prato Les Toiles dans la ville

chapiteau – entrée cours st so Dans l’espace Nous ne sommes plus au début de l’histoire, pas encore à la fin. Quelque part au milieu du gué. Dans l’espace. Accompagnés de deux musiciens, quatre acrobates appréhendent leurs relations à l’aune de phénomènes physiques et convient différents états du bois, de la pierre et du métal pour matérialiser leur interdépendance aux lois de la nature.

Librement inspirée de l’ouvrage éponyme de Fabio Viscogliosi, Dans l’espace est une pièce de cirque d’attraction, d’oscillation, de gravitation qui replace sans cesse l’humain face au poids de ses décisions. De la nécessité de l’équilibre face à l’imminence du désastre. direction artistique : Alexandre Fray – acrobates : Leon Börgens, Pablo Escobar, Alexandre Fray, Špela Vodeb – musiciens live : Joris Pesquer, Enguerran Wimez / Dalès – scénographie : Miriam Kooyman – regard extérieur : Paola Rizza – régie générale : Rémi Athonady – administration, pro-duction, diffusion : Lou Henry, Emma Lefrançois – remerciements : Caroline Cardoso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T20:00:00+02:00

2023-05-27T20:00:00+02:00 Valérie Frossard

Lieu GARE SAINT SAUVEUR Adresse 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille Lille-Centre Ville Lille

