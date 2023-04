From Rijsel with Luv – 1st anniversary ! Gare Saint Sauveur, 19 mai 2023, Lille.

From Rijsel with Luv – 1st anniversary ! Vendredi 19 mai, 19h30 Gare Saint Sauveur Entrée Libre

FROM RIJSEL WITH LUV – 1st anniversary !

Drum & Bass concept by Kapak x ST SO

Un an déjà que vous faites trembler les murs de la Gare Saint Sauveur au rythme de la drum & bass.

Des line up et des influences variées, un soutien inébranlable de la scène et du public lillois, pour ma part la matérialisation d’un amour pour ce style qui me prend toujours autant aux tripes même 20 ans aprés. Cette édition sera une nouvelle occasion de danser, de vibrer, de célébrer encore un peu plus fort. Merci a tous pour votre soutien !

From Rijsel with Luv,

Kapak

LINE UP :

// GEST

// ONE 87

// KEUTCH

// KAPAK

// NBL B2B UNEXCPECTED

■ GEST ■

https://soundcloud.com/gest_dnb

► Le duo originaire de Southampton anciennement connu sous les alias de Gerra & Stone sera de passage pour la première fois à Lille pour cette édition spéciale de FRWL.

Signés depuis de nombreuses années sur le label mythique Shogun Audio les deux acolytes décident il y a trois ans de se réunir enfin sous un seul et même nom : « Gest ».

Le virage opéré à la re-fondation du duo se fait également ressentir dans le style : un son moins liquid et qui fait la part belle aux influences techno et électro.

Une drum & bass plutôt sombre et racée qu’on pourrait presque qualifier de dystopique ou d’anticipation. Un set à ne surtout pas manquer !

■ ONE 87 ■

https://soundcloud.com/one87

► Résident de l’incontournable soirée STAR WARZ au Vooruit à Gand, One87 s’est également illustré comme producteur parmi les plus prestigieux labels de la Drum & Bass comme Critical, Dispatch ou encore Flexout Audio.Dj au sets implacables et racés il a eu la chance de pouvoir jouer aux cotés des grands noms de la Drum & Bass moderne et ce dans des lieux tout aussi prestigieux tel que la Fabric, Outlook Festival , Kompass pour n’en citer que quelques un.

■ KEUTCH ■

https://soundcloud.com/fragglefranck

► En plus d’être un DJ reconnu, cet activiste de la scène drum’n’bass développe parallèlement la production d’événements. Co-fondateur des célèbres Unity Party avec Rom1 aka Mr Explicit, Bass Control, Drum that bas, Innovation in Belgium et Dubstep night,

il a depuis fait jouer les plus grands dans ses différentes soirées : Shy FX, Marky, Zinc, Emalkay, Redlight, Hazard, Crissy Criss pour ne citer qu’eux…

A coup sûr il propose des sets explosifs qui embrasent le dancefloor.

■ KAPAK ■

https://soundcloud.com/rascar-kapak

► Dj et producteur incontournable de la scène drum & bass Lilloise et membre des collectifs Hard Bass Dealers et Resistance, Kapak distille un son résolument éclectique couvrant l’ensemble du spectre bass music. Depuis maintenant 1 an, il est le dj résident et le programmateur des soirées From Rijsel with Luv !

■ NBL B2B UNEXPECTED ■

► Les gagnants des Platines Ouvertes de ST SO, édition DNB !

Deux potes qui se connaissent depuis 15 ans et qui partage l’amour d’un bpm bien éloigné de celui de Laurent Voulzy. D’un côté NBL, inspiré par l’harmonie et la musicalité, de l’autre ://unexpected animé par l’atypique, la surprise et la rythmique. Un mariage aussi complémentaire qu’inattendu.

■VJ by Hamza Mrabet & Nicolas Camarty ■

► Hamza Mrabet

VJ actif sur Lille et ses alentours, il étudie l’infographie 3D depuis 2014 et obtient un master en cinéma d’animation et d’effets spéciaux 3D à 3 axes institut. Il réalise son master en tant qu’animateur 3D dans une boite de production spécialisée en mapping vidéo, et était également intervenant pédagogique mapping vidéo avec l’association Les rencontres Audiovisuelles.

Bien habitué à en mettre plein les yeux pendant des événements, il était le VJ officiel de Grabuge, Resistance de la Roof168.

Il a également réalisé le vjing de nombreux autres événements musicaux comme le festival Les Collines Electroniques, Neurofunkgrid,JNDA, etc…

► Nicolas Camarty

Nicolas Camarty, Motion Designer, Artiste 3D et adepte du Vjing nous embarque dans son univers sombre et onirique.

Depuis maintenant trois ans, il réalise des installations / créations originales 3D dans le cadre de festivals tels que le Videomapping Festival de Lille.

Constamment à la recherche de nouveaux procédés techniques, il conjugue technologie et design pour une expérience unique et envoûtante.

INFOS :

> Entrée GRATUITE / FREE entrance

> Terrasse jusqu’à minuit / Outdoors till midnight

> Métro ligne 2 : Arrêt Grand Palais / Metro line 2 : Stop Grand Palais

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-19T19:30:00+02:00 – 2023-05-20T01:30:00+02:00

© Hachim Bahous