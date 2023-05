LEO PALAYENG • goûter-concert & DJ set Gare Saint Sauveur, 18 mai 2023, Lille.

LEO PALAYENG • goûter-concert & DJ set Jeudi 18 mai, 16h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre

*~ INFOS PRATIQUES ~

*> Entrée gratuite

> Métro ligne 2 : Arrêt Lille Grand Palais

Venez découvrir la culture Ougandaise ! Du nord de l’Ouganda au sud du Soudan, la musique Acholi se joue et se danse lors de célébrations et d’évènements culturels divers. Le peuple Luo communie grâce à des danses traditionnelles (danse de la guerre, danse royale…) sur une musique intense, joyeuse et fédératrice, pour fêter un mariage, un baptême ou une remise de diplôme.

16H – GOUTER CONCERT SUR LA TERRASSE

– Présentation des instruments et des costumes Acholi

– Présentation des types de musiques et danses traditionnelles acholi

– Les instruments innovants de Leo

– Questions/réponses, interaction avec les enfants

– Session acoustique

– Session électro-acoustique

> SANS RESERVATIONS <

20H – CONCERT & DJ SET

– Warm-up par Crotch Goblin du PAM Sound System

– Concert de Leo PaLayeng

> Présentation du personnage et de son background acholitronix

> Session acoustique

> Session electro-acoustique

– DJ Set de Leo PaLayeng

QUI EST LEO PALAYENG ?

Depuis le début des années 2000, Leo PaLayeng prête son studio à de jeunes artistes, soucieux de réinterpréter la musique du peuple acholi avec les techniques actuelles. Baptisée

Acholitronix par son géniteur, cette musique 2.0 qui connecte l’Afrique moderne à ses ancêtres était à l’origine destinée à remplacer les orchestres Larakaraka dans les mariages, proposant alors un setup plus léger et moins onéreux. Comme si ce destin était propre à la musique électronique, ce son unique s’est propagé hors des frontières de l’Ouganda, voyageant même en dehors du continent grâce à Nyege Nyege Tapes qui sortit notamment l’album Gulu City Anthems d’Otim Alpha, produit par Leo.

Avant-gardiste dans l’âme, le musicien n’en reste pas moins attaché à ses racines puisqu’il est aussi joueur de Nanga, une harpe africaine qu’il a customisée en lui ajoutant 7 cordes.

Pour la première fois à Lille, ce véritable pionnier viendra partager sa musique au Bistrot de St So lors d’une journée qui s’annonce passionnante !

A lire : https://pan-african-music.com/leo-palayeng-memoires-dun…/

A écouter : https://leopalayeng.bandcamp.com/

A regarder : https://www.youtube.com/watch?v=elYyThEKUP0

Instagram : https://www.instagram.com/leo_palayeng_kenna/?hl=en

