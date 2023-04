ItinéraireBis x St So Gare Saint Sauveur, 17 mai 2023, Lille.

ItinéraireBis x St So Mercredi 17 mai, 19h30 Gare Saint Sauveur Entrée libre

ItinéraireBis x ST SO

ItinéraireBis Records est fier de présenter une soirée house to techno inoubliable au Bistrot de St So à Lille. Kazam, en DJ set + live synthé, vous transportera avec ses sons House

groovy et ses influences Hip-hop, ajoutant une expérience sonore immersive à son set.

Quant à lui, Bassi sera présent en DJ set, pour vous faire vibrer avec sa Tech pointue et ses basses lourdes. Rejoignez-nous pour une soirée mémorable alliant musique, ambiance conviviale et performances live.

LINE UP

► KAZAM

► BASSI

*INFOS PRATIQUES

*> Entrée GRATUITE

> Terrasse jusqu’à minuit

> Métro ligne 2 : Arrêt Grand Palais

*// Kazam (dj set + live)

*https://soundcloud.com/therealkazam

Né à Biarritz, Kazam est un dj et producteur naviguant entre le hip-hop et la house, tant dans ses productions que dans ses performances live. Après 7 EP streamés plus de 70 millions de fois, il signe avec Balagan, la branche électronique de Wagram.

Ses productions apparaissent dans la compilation Trip-Hop Vibes aux côtés de Moby, Bonobo, Fakear et bien d’autres. Bob Sinclar l’a également mis dans sa compilation Chill Out, en collaboration avec FG.

*// BASSI (dj set)

*https://soundcloud.com/01bassi

Bassi, un des co-fondateurs du collectif ItinéraireBis, est un producteur français qui, en 2015, a initié le 1er événement du groupe avec sa team. Les principes sous-jacents de ces soirées tournent toujours autour du partage de musique, de l’expérimentation et de l’éclectisme, des principes chers au cœur de Bassi. Ces valeurs se retrouvent également dans ses productions.

*// ItinéraireBis Records

*ItinéraireBis fut fondé en 2013 par un groupe d’enthousiastes de la musique, initialement reconnus comme journalistes de la vie nocturne européenne.

Notre équipe a notamment voyagé en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Angleterre, en Italie et en France, investiguant dans les festivals et clubs européens les plus populaires, afin d’inspirer nos lecteurs à nous suivre dans nos aventures.

Notre passion pour l’exploration du monde nous a menés à nous spécialiser dans la musique électronique, et nous avons depuis évolué en un média, un label, et un créateur d’événement. De la production musicale au DJing et à la scénographie, tous nos artistes sont réunis sous la bannière de ItinéraireBis, s’évertuant à offrir à l’audience une expérience authentique et unique en son genre.

Voir l’événement Facebook

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T19:30:00+02:00 – 2023-05-17T23:30:00+02:00

© Bistrot de St So