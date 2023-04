Cinéma Jeune public : Musiques d’Orient Gare Saint Sauveur, 10 mai 2023, Lille.

Cinéma Jeune public : Musiques d’Orient Mercredi 10 mai, 14h15 Gare Saint Sauveur Gratuit Pas de réservation les individuels, accès libre dans la limite des places disponibles. Réservations obligatoires pour les groupes : T +33 (0)3 28 52 30 00 ou relations.publiques@lille3000.com Merci de vous présenter 15 minutes avant la séance.

Au programme :

Basav ! Chante ! – Les Roms avancent, guitare à la main. Malgré le froid et les corbeaux, ils poursuivent leur route toujours plus loin.

Yallah ! – Un jeune garçon tente de se rendre à la piscine dans un Beyrouth en proie aux bombes

Asmahan la Diva – Le portrait de la vie insensée de la chanteuse devenue espionne Amal El Atrache, dite Asmahan. Une voix divine du Moyen-Orient qui enchante encore aujourd’hui.

La Machine – Les premiers films de Ihab Shaker, pionnier de l’animation égyptienne.

Music binds all – Ce film d’animation lie deux styles indiens tribaux différents avec de la musique.

The fow who followed the sound – Un renard entend un bruit étrange dans la forêt, il tente d’en découvrir l’origine. Il découvre un puit d’où émane de la musique…

Le moineau et la graine de coton – Dans une tribu de nomades, un jeune moineau, naïf et fouineur, s’aventure avec sa petite graine de coton. Sur son parcours et au fil de ses rencontres, il tisse des liens et prend confiance.

Proposé par Cellofan’ – Durée : 45 min – Dès 8 ans.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

