Rollercoaster – Wes Peden GARE SAINT SAUVEUR, 29 avril 2023, Lille.

réservation auprès du Prato

Jonglage post-punk et bien barré pour ouvrir le festival Les Toiles dans la Ville !

GARE SAINT SAUVEUR 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France Entrée libre

03 20 31 30 00 http://garesaintsauveur.lille3000.eu https://www.facebook.com/garesaintsauveur

(entrée cours st so – espace chapiteau)

Rollercoaster c’est Wes Peden, son jonglage époustouflant et incomparable, des struc-tures gonflables géantes et une musique électronique composée à partir de sons des grand huit des fêtes foraines. On est bien dans l’ambiance !

S’enchaînent des numéros parmi les plus difficiles dans lesquels Wes manipule tube transparent de quatre mètres, balles, ombrelle,massues multicolore et assiettes.

Impressionnant !

musique originale : Mika Forsling – décor : Félix Chameroy de Dynamorphe – création lumière : Vil-helm Montán Lindberg, Joel Johansson et Zoe Hunn – regards extérieurs : Florence Huet, Viktor Gyl-lenberg – costumes : Maria Peterson – production et diffusion : Gandini Juggling

dans le cadre du festival du Prato pôle national cirque Les Toiles dans la ville



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T19:00:00+02:00

2023-04-30T18:10:00+02:00

