Rêvages investit Saint Sauveur : les auteures à l’honneur Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Rêvages investit Saint Sauveur : les auteures à l’honneur Gare Saint Sauveur, 28 avril 2023, Lille. Rêvages investit Saint Sauveur : les auteures à l’honneur 28 – 30 avril Gare Saint Sauveur Entrée libre Théâtre, musique, ateliers… Laissez-vous inspirer ! Que vous ayez 8 ou 88 ans, seul.e ou accompagné.e, nous trouverons quelque chose pour vous émerveiller.

3 journées de festivités pour célébrer le retours des beaux jours, c’est le défi que s’est lancé Rêvages, avec comme fil rouge, les auteures de notre région : poétesses, chanteuses, slameuses, autant d’artistes à découvrir. Vendredi 28 avril 20h30 – Allant Vers : une forme poétique et musicale pour vous faire rêver.

: une forme poétique et musicale pour vous faire rêver. 21h45 – Fred Flamme (au féminin) : une playlist 100% féminine pour vous faire bouger. Samedi 29 aril 14h30 & 17h – Héros (we can be) : un spectacle pour les héro.ïne.s de tous les âges !

: un spectacle pour les héro.ïne.s de tous les âges ! 15h30 & 18h – Un vers dehors : une proposition participative pour vous faire découvrir les femmes poètes.

une proposition participative pour vous faire découvrir les femmes poètes. 20h00 – Jeanne Boulanger : un concert hors du temps pour bien démarrer la soirée.

un concert hors du temps pour bien démarrer la soirée. 21h30 – Loup Blaster : un DJ set endiablé sans frontières ni barrières pour vous électrifier. Dimanche 30 avril 15h00 – Héros (we can be) : un spectacle pour les héro.ïne.s de tous les âges ! Par la cie Rêvages

: un spectacle pour les héro.ïne.s de tous les âges ! Par la cie Rêvages 16h00 – Dessine-moi ton Héroïne : un atelier pour laisser voguer nos imaginaires.

: un atelier pour laisser voguer nos imaginaires. 16h30 – Cactus in love : un set folk comme on les aime pour un dimanche en douceur. 18h00 – Ô ma mémoire, portrait de Stéphane Hessel : un hommage vibrant à la démocratie pour une fin de week-end en beauté ! L’équipe de la compagnie sera présente tout le week-end pour vous rencontrer, vous accueillir, vous renseigner, vous divertir, vous orienter, et surtout vous retrouver !

Venez nombreux, nous avons hâte de fêter le printemps avec vous. Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T20:00:00+02:00 – 2023-04-28T22:30:00+02:00

2023-04-30T15:00:00+02:00 – 2023-04-30T19:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Gare Saint Sauveur Adresse 17 bd Jean Baptiste Lebas Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Gare Saint Sauveur Lille

Gare Saint Sauveur Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Rêvages investit Saint Sauveur : les auteures à l’honneur Gare Saint Sauveur 2023-04-28 was last modified: by Rêvages investit Saint Sauveur : les auteures à l’honneur Gare Saint Sauveur Gare Saint Sauveur 28 avril 2023 GARE SAINT SAUVEUR Lille lille

Lille Nord