Etape de travail : Conférence concept « 2C2H », dans le cadre des Spring Games Gare Saint Sauveur, 22 avril 2023, Lille.

Samedi 22 avril, Art-Track présentera le premiet jet de sa conférence dansée, intitulée « 2C2H », à mi-chemin entre archives et danse, cette conférence-concept aura pour thématique l’Histoire du Hip-Hop.

Le SPRING GAMES est la déclinaison printanière du Hip Hop Games – Les Jeux de la Danse, le premier concept qui propose un jeu d’improvisation en danse hip hop mis en scène à travers différentes épreuves créatives. Improvisations et shows, battle et spectacle, l’évènement est résolument hybride et ne connaît aucune limite. Le Hip -Hop Games c’est avant tout un état d’esprit et une ligne directrice : le jeu comme prétexte et l’improvisation comme école.

Gare Saint Sauveur 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 52 10 39 https://www.lille.fr/Nos-equipements/Gare-Saint-Sauveur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T18:30:00+02:00 – 2023-04-22T19:30:00+02:00

