Cinéma Jeune Public : À hauteur d’enfant Gare Saint Sauveur, 19 avril 2023, Lille. Cinéma Jeune Public : À hauteur d’enfant Mercredi 19 avril, 14h15 Gare Saint Sauveur Gratuit Cellofan’ propose une sélection de courts-métrages animés tous publics autour de l’enfance.

– The Kite – Un papy apprend à son petit-fils à faire du cerf-volant. Puis, c’est lui qui prend son envol.

– La petite casserole d’Anatole – Anatole traîne derrière lui une petite casserole. Elle lui est tombée un jour dessus, comme ça, on ne sait pas vraiment pourquoi…

– Le Cancre – Le cancre ne fait pas ses devoirs, mais il a une tête qui regorge d’idées…

– Petit Astre – Alexis, neuf ans, va prendre le train tout seul pour la première fois. Au même moment, à des milliers de kilomètres, une sonde spatiale s’apprête à se réveiller.

– Dimanche matin – Tous les dimanches matins, Ann, une petite fille de sept ans, est obligée de se lever tôt pour aller à l’église avec sa famille. Mais ce dimanche, cela ne se passe pas tout à fait comme prévu…

– Kali le petit vampire – Kali est un Vampire, il vit dans l’ombre. Il rêve d’avoir une place au soleil. Mais c’est dans le noir qu’il trouvera finalement la lumière… Proposé par Cellofan’ – Durée : 45 minutes – à partir de 8 ans. En pratique : Pas de réservation pour les individuels, accès libre dans la limite des places disponibles.

Réservations obligatoires pour les groupes :

T +33 (0)3 28 52 30 00 ou relations.publiques@lille3000.com

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

2023-04-19T14:15:00+02:00 – 2023-04-19T15:00:00+02:00 Court-métrage de Martin Smatana « The Kite »

