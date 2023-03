Comala 6 ans ! Gare Saint Sauveur, 14 avril 2023, Lille.

Comala 6 ans ! 14 – 16 avril Gare Saint Sauveur Gratuit

Un week-end d’anniversaire unique

Depuis 2017, Comala Radio diffuse son Global Groove à travers « les webs-ondes » et ses événements dans la Métropole lilloise. Après un cinquième anniversaire mémorable à la maison Folie Wazemmes, Comala fait son grand retour cette fois-ci le temps d’un week-end du lancement de la saison du Printemps à la Gare Saint Sauveur avec lille3000.

Une programmation originale

Éclectisme, chaloupée et chaleureuse sont autant de caractéristiques qui définissent la web-radio. Mêler les genres sans frilosité, se défaire des frontières géographiques et temporelles c’est l‘art du global groove défendu par Comala. C’est donc avec cet état d’esprit que s’est construite la programmation des 6 ans de la radio.

Vendredi 14 avril 2023

18h-23h30 :

Souleance (Live band) – France

Souleance, c’est l’heureuse union, depuis 2006 du talentueux producteur Fulgeance et de DJ Soulist. Ce projet est inspiré par la musique afro-américaine puisant son énergie dans des sons et des rythmiques diverses qu’elles soient hip-hop, soul, tropicales, afro, disco ou boogie. Le duo vient revitaliser des chansons et des rythmes en passant par leurs racines, tel que le sega, ce rythme des Mascareignes de l’île Maurice et de La Réunion, qui les fascine. Sur scène, ils seront quatre pour délivrer au public lillois un live band aux sonorités world groove electro qui s’annonce explosif.

Trepanado (Dj-set) – Brésil

Artiste incontournable de la scène électronique brésilienne, Trepanado se fait connaître par ses soirées et open air organisés à Rio de Janeiro et São Paulo dont il est originaire. Pour sa première programmation à Lille, il embarquera le public à travers un DJ-set solaire naviguant entre post punk, house, psychédélique, batucada et brazilian disco. Ex-membre du célèbre duo brésilien Selvagem formé avec Millos Kaiser, il est également à la tête du label Selva Discos. Résident du festival Dekmantel à Amsterdam et au Brésil, on le retrouvait dans une Boiler Room enflammée en B2B avec Carrot Green lors de l’édition 2022. On le retrouve régulièrement aux commandes de l’émission Cabaret Selvagem de la webradio lyonnaise LYL Radio.

Tennoë et Madjoub Aga (Dj-sets)

A travers une esthétique world groove, Tennoë et Madjoub Aga seront là pour représenter la Comala Family.

Samedi 15 avril 2023

17h-19h :

Émission radio en direct

Venez écouter et participer à une émission de radio en direct de l’exposition “Range ta chambre !” de Jean-François Fourtou. Avec les artistes invités, nous reviendrons sur l’importance de leur chambre dans leur parcours artistique.

De l’écoute de la radio sous leur couette aux home studios, comment les artistes s’emparent de leur chambre dans le cadre du processus créatif ?

Comment de l’enfance en passant par l’adolescence jusqu’à la vie d’adulte, la chambre prend-elle une place importante dans le processus de création d’un.e artiste.

Le public aura la possibilité de venir découvrir l’univers radiophonique à partir de 16h et d’intervenir pendant l’émission.

19h-23h30 :

Sandy B (Live) – Afrique du Sud

Actuellement en tournée en Europe, l’iconique Sud-Africain Sandy B passera par Lille pour inonder le public de son énergie folle. Cet artiste afro-pop et house est une véritable légende de la musique kwaito dont il est le pionnier depuis les années 90. Ce style hybride qui a créé un espace de résistance, et surtout de mouvement, combine hip-hop, house, RnB, G-funk et rythmes zoulous. Son premier album Amajovi Jovi, est considéré comme un monument de l’histoire du kwaito. Ses lignes de basse irrésistibles, profondes et pleines d’âme ont guidé une nation vers la piste de danse. Près de 30 ans plus tard, en 2019, Sandy B faisait son grand retour en publiant Qhum Qhaks, un album taillé pour le dancefloor dans la pure tradition kwaito et qui a plébiscité l’intérêt de l’éminent magazine musical PAM.

Shy One (Dj-set) – Angleterre

DJ sur une radio pirate dès l’âge de 13 ans, Shy One a été influencé par une grande variété de cultures musicales offerte par sa ville natale de Londres. Elle vit et respire l’éclectisme et la diversité dans ses DJ sets et productions : un savant mélange de uk garage, hip hop, drum & base, jazz, dancehall, en passant par la house music et le mouvement broken beat propre à l’ouest de Londres. Des sons qui feront sans aucun doute danser le public lillois à l’image de sa dernière Boiler Room.

Selektaa et Dirty Berlin (Dj-sets)

Entre hip hop, urbain, electronique et soul, Selektaa et Dirty Berlin seront là pour représenter la Comala Family.

Dimanche 16 avril 2023

15h-19h :

Balade musicale

Une balade musicale surprise retransmise en direct sur Comala Radio pour découvrir les recoins insolites de la Gare Saint Sauveur. Laissez-vous guider par le comédien Johnny de Johnny et Wallace et découvrez des concerts, dj-sets et autres propositions musicales décalées.

