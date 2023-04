Range ta chambre ! Gare Saint Sauveur, 12 avril 2023, Lille.

Range ta chambre ! 12 avril – 8 octobre Gare Saint Sauveur Entrée libre

Exposition lille3000 – Printemps 2023 (Halle B)

La Gare Saint Sauveur accueille pour cette saison 2023 une exposition qui ravira petits et grands proposée par lille3000. « Range ta chambre ! » est une performance artistique unique de l’artiste Jean-François Fourtou, habitué des grandes saisons de lille3000 (« La maison tombée du ciel » lors de « Fantastic » en 2012 et l’univers des Nanitos pour « Utopia » en 2022), en collaboration avec la Galerie RX.Paris.

Au travers de cette exposition, Jean-François Fourtou présente sa première chambre d’enfant qu’il occupa jusqu’à ses 4 ans, dans l’appartement familial, au cœur du vieux quartier populaire de Paris : Ménilmontant.

L’artiste invite le visiteur à retourner dans le monde magique de l’enfance, à perdre pour un temps ses repères d’adulte dans une chambre d’enfant monumentale, six fois plus grande et désordonnée, sortant de manière incongrue et spectaculaire du squelette de béton de la Gare !

VERNISSAGE PUBLIC LE MERCREDI 12 AVRIL À 18H : Bienvenus à tous !

Les week-ends à la Gare Saint Sauveur

Saison 2023 : 14 avril > 29 octobre 2023

Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Autour de l’exposition « Range ta chambre ! », retrouvez à la Gare Saint Sauveur toute une série de week-ends gratuits pour toute la famille, imaginés par lille3000 en partenariat avec la Ville de Lille, le Collège Saint Sauveur et de nombreuses associations de la métropole lilloise.

Concerts, spectacles, cinéma jeune public les mercredis après-midi, performances, DJ sets, ateliers, sans oublier la Ferme urbaine, le Cours St-So et le Bistrot de St So… le tout dans cette ambiance conviviale si chère à St So.

RANGE TA CHAMBRE ! Une performance artistique unique de Jean-François Fourtou, en collaboration avec la galerie RX.Paris