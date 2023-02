LES VAGINITES À ST SO | Sortie d’album Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’Évènement: Lille

Trio électro punk prolo. De, par et avec Audrey Chamot, Corinne Masiero & Stéphanie Chamot. Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille-Centre Lille 59046 Nord Hauts-de-France Des voix désétouffées aux forceps : Non! Niet! Nada! Ta gueule!

Des sons-giclées d’ovaires sexuellement incorrects. Des parolesIVG. De l’électrobrut, lancinant et desenclavé.

Les Vaginites : ça vous gratte? Concert gratuit de sorti d’album à la Gare Saint Sauveur ! Et ne pas oublier la première partie par Jeanne Flore, la finesse et la

rigueur du classique déconcertées par l’urgence et l’esthetique de la

musique électronique.

Elle nous confronte à la pluralité de sa musique face à la singularité de sa vision. La soirée se clôturera avec une DJ par le Bistrot St So !

