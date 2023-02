L’OREILLE À TIROIRS — Les Lunaisiens Gare Saint Sauveur, 6 mars 2023, Lille.

L’OREILLE À TIROIRS — Les Lunaisiens Lundi 6 mars, 17h30 Gare Saint Sauveur

Gratuit

La Gare Saint Sauveur – Ville de Lille, vous invite à un spectacle gratuit accessible dès 3ans !

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille-Centre Lille 59046 Nord Hauts-de-France

Nos chères notes de musique ne sont pas un algèbre obscur et savant. Do, Ré, Mi et les autres mènent chacune leur vie dans une oreille géante. Chacune a en tout et pour tout un son. Rythmé, lyrique, audible à toutes les sauces mais tou-jours unique. Alors quand ces notes se rencontrent, la musique prend forme, l’harmonie se déploie au fil de leurs aventures.

C’est cette aventure que Les Lunaisiens racontent aux enfants. Un conte musical pour les petites oreilles qui se passe dans une grand oreille, un monde en soi. Notre oreille est remplie de pop-up : des personnages qui vivent leur vie, tous tirés d’un mystérieux tiroir niché en son centre.

Du motif épuré aux harmonies les plus riche, « L’oreille à tiroir » fait découvrir aux plus jeunes, à travers une histoire pleine de rebondissements, les joies de l’harmonie et de la mélodie, travers une musique d’Arnaud Marzorati, moderne, astucieuse et toujours accessible.



Les Lunaisiens