18ème édition du Festival du Cinéma algérien Gare Saint Sauveur, 15 décembre 2022, Lille.

Entrée libre et gratuite

Festival annuel du cinéma algérien

Gare Saint Sauveur 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille-Centre Lille 59033 Nord Hauts-de-France

00 33 3 20 31 3000 http://www.garesaintsauveur.com https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc

Organisée par l’Association Sud Nord Evolution et un collectif d’associations, la 18ème édition du Festival du Cinéma algérien, qui se tient à Lille du 15 au 18 décembre, vous invite à participer à des projections, spectacles et conférences en présence de réalisateurs, artistes et divers intervenants algériens.

L’inauguration du festival aura lieu le jeudi 15 décembre à l’Auberge de Jeunesse Stéphane Hessel à partir de 19h.

Rendez-vous dans la salle de cinéma de la Gare Saint-Sauveur le 17 décembre pour une projection et une conférence sur la thématique des Accords d’Evian et de l’Indépendance de l’Algérie, dont on commémorait le soixantième anniversaire cette année.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-15T19:00:00+01:00

2022-12-17T20:30:00+01:00

