SE COMPRENDRE SANS S'ENTENDRE – Journée dédiée à la langue des signes Gare Saint Sauveur, 3 décembre 2022, Lille.

Gratuit ! Deux événements sur réservation

La Gare Saint Sauveur vous invite à un samedi gratuit dédié à la langue des signes avec Signes de Sens ! Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille-Centre Lille 59046 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://forms.office.com/r/f9GC78E4Ny »}, {« link »: « https://reservations.lille.fr/event/parle-plus-fort »}] Au programme : un spectacle, un concert, un repas pas comme les autres et des jeux ouverts à tous REPAS SANS SON – de 12h à 14h au @Bistrotstso , profitez d’une initiation ludique à la langue des signes. Commandez et mangez équipés d’un casque anti-bruit fourni pour redécouvrir les façons de vous exprimer ! (pas de panique, vous serez accompagnés) . Réservez ici : https://forms.office.com/r/f9GC78E4Ny De 14h30 à 16h30, participez à des animations et jeux spécifiques créés et animées par @signesdesens . Moments de convivialité garanti pour tous (entendants, sourds, signeurs, non-signeurs, …) À 20h, profitez du spectacle ‘Parle Plus Fort’ dans la salle de cinéma | @internationalvisualtheatre . Des scènes sensibles, positives et drôles sur la situation des sourds dans un monde majoritairement entendant. Réservez ici : https://reservations.lille.fr/event/parle-plus-fort Enfin, à 21h30, un concert ‘Chansigne’ | @Mohicanmusique pour une meilleure accessibilité à la culture ! Bien plus qu’une simple traduction des paroles, le chantsigne peut être une réelle réinterprétation. Voir moins

2022-12-03T12:00:00+01:00

