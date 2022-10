Ciné Freak Show Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’évènement: Lille

Ciné Freak Show Gare Saint Sauveur, 30 octobre 2022, Lille. Ciné Freak Show Dimanche 30 octobre, 11h30 Gare Saint Sauveur

Une journée d’Halloween consacrée au cinéma d’animation avec l’association Cellofan’ ! Gare Saint Sauveur 17 Bd Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France Accès libre

03 20 52 10 39 https://www.garesaintsauveur.lille3000.eu/ Cellofan’ organise une fête d’Halloween autour du cinéma d’animation (et de la peur !) à la Gare Saint Sauveur ! Au programme : ateliers de découverte du cinéma d’animation, projection de court-métrage, maquillages animés et soirée V-Jing déguisée… Programme détaillé :

11h30-17h30 : Le cabinet de curiosités animé

Dans un décor inspiré des cabinets de curiosité du XIXème siècle, vous pourrez vous essayer à plusieurs techniques traditionnelles du cinéma d’animation, pour toute la famille à partir de 6 ans.

Pellicolor – Gravez ou peignez sur des pellicules. Votre création est ensuite projetée avec notre projecteur 16 mm d’époque

Jeux d’optique – Saviez vous que le cinéma était né dans les foires, sous la forme de jeux d’optique ? Venez vous initier à l’image animée grâce au zootrope, au praxinoscope et au traumatrope. Cet atelier convient aux plus jeunes, à partir de 4 ans

Vinyles animés – Créez une boucle animée sur un vinyle. Vous le prenez en photo avec la technique du stop motion avec l’aide d’une professionnelle de l’animation, puis vous repartez avec votre création !

Ze horror pixi show – D’étranges phénomènes ont lieu au sein du cabinet de curiosités… venez animer des mains rampantes et autres horreurs avec la technique de la pixilation ! 14h30-17h30 : Maquillages animés

Comment célébrer Halloween sans déguisement ? Faites vous maquiller, puis prendre en photo, et à la fin de la journée, découvrez votre maquillage prendre vie… 17h30 : Projection de courts-métrages d’Halloween à partir de 6 ans

Une sélection de courts-métrages d’animation pour toute la famille ! 19h : Horror Party Kids

Le collectif Garage 83C mélange image animée et musique pour conclure le weekend en beauté. Ramenez vos meilleurs déguisements pour mettre le feu sur la piste !

