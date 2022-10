Atomic Ladies + MASSTØ à la Gare Saint Sauveur Gare Saint Sauveur, 29 octobre 2022, Lille.

Gare Saint Sauveur 17 Bd Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France Accès libre

03 20 52 10 39 https://www.garesaintsauveur.lille3000.eu/

HORAIRES

Warm-up : 19.00 – 20.00

MASSTØ : 20.00 – 21.00

ATOMIC LADIES : 21.30 – 23.30

ATOMIC LADIES

« Girls just wanna have funk ! »

C’est le refrain qu’ont choisi les Atomic Ladies.

Atomic Ladies, c’est 100% FÉMININ mais c’est aussi et surtout 100% SOUL & FUNK !

9 musiciennes au plateau : chanteuses, section de cuivres et rythmique complice, toutes réunies pour l’amour du GROOVE.

Humbles héritières de Sly & the Family Stones, James Brown, Maceo Parker et autres Chaka khan, c’est avec un plaisir explosif qu’elles délivrent un répertoire varié, mélangeant adaptations de morceaux cultes et titres originaux directement inspirés des grands classiques du Funk et de la Soul.

Une chose est sûre, impossible de rester assis pour les écouter !! Un concert d’Atomic Ladies ça se danse, ça se vit !!

MASSTØ

Portée par une section rythmique métronomique ponctuée de décharges rock’n’blues maîtrisées à la perfection, MASSTØ distille un véritable concentré du meilleur des musiques rock, soul et blues, où la voix d’Otis Redding flirte avec la funk/soul de Black Pumas.

Si les mélodies sont ciselées et jouées avec précision, l’écriture des textes est traitée par le trio comme un art à part entière et portée par une voix éclatante. Entre ruptures, actes manqués et espoir, MASSTØ s’inspire de la vie qui prend forme autour de lui, archive et restitue les émotions de la nature humaine avec brio. De la pure poésie blues’n’soul teintée de groove, la force brute d’un soupçon de rock, une esthétique soulful aboutie. Un pur régal !

Thomas ORLENT – chant, Guitare

Timothée PONCELET – Batterie, Percussion

Matthias COLOMBEL – Basse

