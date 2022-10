DDDXIE & DEMAIN RAPIDES À LA GARE SAINT SAUVEUR Gare Saint Sauveur, 28 octobre 2022, Lille.

DDDXIE & DEMAIN RAPIDES À LA GARE SAINT SAUVEUR Vendredi 28 octobre, 21h00 Gare Saint Sauveur

Gare Saint Sauveur 17 Bd Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France Accès libre

03 20 52 10 39 https://www.garesaintsauveur.lille3000.eu/

HORAIRES

DEMAIN RAPIDES : 21.15 – 22.00

DDDXIE : 22.15 – 23.30

DEMAIN RAPIDES

Demain Rapides c’est une série de dérapages sur les terrains vagues du rap et de la pop tout en ayant pour garage les parkings souterrains d’une EDM chromée.

C’est une balade à la fois sauvage et synthétique durant laquelle Damien érige en monuments des lieux communs reconnaissables de tou.te.s.

C’est les vitres brisées, cheveux dans l’ouragan qu’il scande une partie des paysages en fleurs et en feu qu’il traverse.

DDDXIE (LIVE)

DDDXIE (lire Dixi) produit des tracks hypnotiques / bipolaires, évoluant entre house et acid monomaniaque, usant les tunnels creusés par Plastikman et les autobahns de Basic Channel. Sur scène, armé de séquenceurs, synthétiseurs, et boites à rythmes, DDDXIE distille un groove minimal imparable et explore les arcanes du dialogue homme/machine.

