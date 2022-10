LE GARÇON ET LE MONDE Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’évènement: Lille

LE GARÇON ET LE MONDE Gare Saint Sauveur, 26 octobre 2022, Lille. LE GARÇON ET LE MONDE Mercredi 26 octobre, 14h15 Gare Saint Sauveur

Un petit garçon vit heureux jusqu’au jour où son père prend un train qui l’emporte au loin, à la recherche d’un travail. Gare Saint Sauveur 17 Bd Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France Accès libre

03 20 52 10 39 https://www.garesaintsauveur.lille3000.eu/ Un petit garçon vit heureux jusqu’au jour où son père prend un train qui l’emporte au loin, à la recherche d’un travail. Souffrant de son absence, le garçon part à sa recherche. Des plantations aux usines, de la mégapole aux bidonvilles, il fait tour à tour la rencontre d’un vieux paysan et de son chien, d’un jeune ouvrier-tisserand qui est aussi musicien des rues. Il découvre les difficiles conditions de vie de ceux qui ont suivi le même chemin que son père. Plusieurs fois, il croit reconnaître celui-ci. Mais dans ce monde où règnent la consommation, les médias et les militaires, tous les hommes finissent par se ressembler sous leur masque de fatigue et de tristesse.

