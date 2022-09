HAPPY END UTOPIA : TOUS À FLEURS ! Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’évènement: Lille

HAPPY END UTOPIA : TOUS À FLEURS ! Gare Saint Sauveur, 2 octobre 2022, Lille. HAPPY END UTOPIA : TOUS À FLEURS ! Dimanche 2 octobre, 14h00 Gare Saint Sauveur

Entrée libre

HAPPY END UTOPIA : TOUS À FLEURS ! Gare Saint Sauveur 17 Bd Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France Accès libre

03 20 52 10 39 https://www.garesaintsauveur.lille3000.eu/ Clôture festive et fleurie en mode carnaval électro à fleur.

Osez les imprimés à fleur, sortez chemises, robes et pantalons du placard ! Pour l’occasion, un énorme sous-marin jaune se pose au milieu de la Gare.

À l’intérieur, dès 14h, ouverture du carnaval pour les plus petits avec les dj’s Farai et Edsik pour un baby « B2B » inédit.

Atelier make-up : paillettes, tattoo éphémères jusque 18h. Pour les plus grands, le carnaval se poursuit dans la Halle A : avec Malai Ika

et APM001. Détails horaires :

14h – 19h : Sous Marin : Atelier Make-Up – Edsik B2B Farai

19h – 22h : Halle A : Malai Ka – APM001 MALAI KA

Malai Ika est née en Guadeloupe. Des racines mélangées des quatre coins du monde et

une passion pour la musique qui l’amène à créer le média Beweird et le label Weirdos Records. Elle se décrit comme un bourreau de travail mais un bourreau créatif. Elle offre des sets aussi épicés qu’elle : danse indé, dark disco – super festif. APM001

Après un passage tonitruant aux Eurockéennes de Belfort cet été, le trio fait forcément partie des murs du festival NAME puisqu’il en est le fondateur.

À la techno profonde, mélodique et résolument dancefloor de Sébastien et Thierry, Fanny associe des images choc, intrigantes, engagées, parfois drôles et toujours magnétiques. Dj Edsik

Dj Edsik pose la crème des sons Afro/Electro. de l’Afrohouse jusqu’au Grime croisé au Kuduro. Les sons du soleil croisés aux rythmes du clubing. Edsik c’est l’Afrique conjuguée à l’électro, le Brésil mijoté à la bass music. On a chaud. Farai

Depuis ses premières apparitions derrière des platines dans les 90ies, la liste des activités musicales, radiophoniques ou encore de créateur d’événements (Canapé mix entre autres) est vraiment très longue.

Sa collection vinyles énorme comme sa culture musicale et ses sets sont riches à l’infini. Avec Art Point M et le NAME festival

