FESTIVAL CINÉCOMEDIES – SOIRÉE LES BABAS-COOL Gare Saint Sauveur, 29 septembre 2022, Lille.

FESTIVAL CINÉCOMEDIES – SOIRÉE LES BABAS-COOL Jeudi 29 septembre, 19h00 Gare Saint Sauveur

FESTIVAL CINÉCOMEDIES – SOIRÉE LES BABAS-COOL

Gare Saint Sauveur 17 Bd Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France Accès libre [{« link »: « https://www.festival-cinecomedies.com »}]

03 20 52 10 39 https://www.garesaintsauveur.lille3000.eu/

FESTIVAL CINECOMEDIES

SOIREE LES BABAS-COOL

+ AutoThune

Jeudi 29 septembre dès 19h – Gare Saint Sauveur

Entrée libre

19h Maquillage, Atelier collier à fleurs/peinture et concours du meilleur cosplay « hippie » de Saint-So

20h Concert déjà mythique du groupe le plus cool du monde : Autothune

Au programme un panel de reprises les plus coolos de l’histoire de la musique.

21h30 Projection en plein air du film Les Babas-cool

➖➖➖➖➖➖➖

Les Babas-Cool

De François Leterrier

Par Philippe Bruneau, Martin Lamotte

Avec Jean-Yves Chatelais, Christian Clavier, Marie-Anne Chazel

Antoine quitte son quotidien bien conformiste pour intégrer, le temps des vacances, une communauté très libérée. Il doit alors apprendre à se « débloquer » et à laisser de côtés ses tabous bourgeois.

Durée : 1h30

Soirée organisée avec le soutien de Lille 3000 – Utopia

Entrée libre à partir de 18H

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

5ème édition du festival du « rire ensemble »

Depuis sa création en 2018, le Festival CineComedies demeure fidèle à son projet initial, en proposant un

événement à la fois populaire et cinéphile où les grandes comédies transgénérationnelles côtoient des

oeuvres rares et parfois même oubliées.

Cette 5ème édition s’annonce splendide à plus d’un titre. Pour la première fois, une exposition est en effet

consacrée à la troupe du Splendid, dont les oeuvres collectives ou individuelles font désormais partie du

patrimoine culturel français. C’est c’la oui !

Autre grand moment attendu, la venue à Lille de Claude Lelouch, qui manie l’Art de la comédie avec la même dextérité que la carte des sentiments. Il viendra présenter son cultissime L’Aventure c’est l’aventure dont on célèbre cette année le 50ème anniversaire.

CineComedies, c’est rire ensemble dans les salles obscures mais aussi en plein air avec le retour du festival à la Gare Saint-Sauveur dans le cadre d’Utopia, et sur la place Rihour où le village CineComedies prendra ses quartiers pendant toute la durée du festival, l’occasion de revisiter le patrimoine de la comédie sur un mode festif avec des animations et des événements autour des films présentés.

CineComedies se conjugue également au présent avec une sélection de cinq avant-premières qui témoignent de la diversité et de la vitalité du genre, et au futur avec sa résidence d’écriture qui poursuit son développement à l’échelle européenne en s’associant cette année au Festival International du Film de Comédie de Liège.

➖➖➖➖➖➖➖

Toutes les informations sur le festival : https://www.festival-cinecomedies.com



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-29T19:00:00+02:00

2022-09-29T23:00:00+02:00