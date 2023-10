Cet évènement est passé Môm’Art : atelier Mappa Mundo Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Môm’Art : atelier Mappa Mundo Gare Saint Sauveur Lille, 10 août 2019, Lille. Môm’Art : atelier Mappa Mundo Samedi 10 août 2019, 15h00 Gare Saint Sauveur Gratuit, dans la limite des places disponibles Atelier animé par Claire Fanjul. Sur papier teinté au café, les enfants dessinent au marqueur fin leur propre carte d’un monde imaginaire peuplé d’animaux fantastiques. En contiunu de 15h à 17h. Gratuit, dans la limite des places disponibles. Plus d’informations sur l’exposition Môm’Art Gare Saint Sauveur 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 00 33 3 20 31 3000 http://www.garesaintsauveur.com https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-08-10T15:00:00+02:00 – 2019-08-10T17:00:00+02:00

