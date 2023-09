L’art s’installe en gare Saint-Jean Gare Saint Jean, Bordeaux, France Bordeaux, 4 octobre 2023, Bordeaux.

Pour la 1ère fois dans la capitale girondine, une institution muséale s’installe en gare pour le plus beau des voyages.

Dans ce projet inédit, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux expose des œuvres originales hors les murs et offre à toutes et à tous l’émotion de la découverte artistique et un aperçu de la richesse de ses collections.

À la descente du train ou en attendant le départ, les voyageurs débutent un autre voyage, au cœur de l’Art cette fois-ci. Ce parcours est une invitation à plonger dans l’univers d’une œuvre, en compagnie des médiateurs/rices du musée.

Infos pratiques

Quand ? Les mercredis 4, 11 et 18 octobre

Gratuit

Gare Saint Jean, Bordeaux, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T08:00:00+02:00 – 2023-10-04T21:00:00+02:00

2023-10-18T08:00:00+02:00 – 2023-10-18T21:00:00+02:00

