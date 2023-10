Journée portes ouvertes de la mission locale pour l’emploi des jeunes Gare routière de Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

La Mission Locale pour l’Emploi des Jeunes organise une journée portes ouvertes le jeudi 12 octobre de 17h30 à 19h30 et le samedi 14 octobre de 10h00 à 14h00. Pour les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire

Formations, emploi, projets

Accompagnement, ateliers, aides

Logement, santé, mobilité, projets perso + d'infos au 03 44 59 44 00 et sur mlej.fr

