Feu d’artifice Gare Routière Aubusson, 13 juillet 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Feu d’artifice tiré depuis les vestiges du Chapitre. Visible

depuis la gare routière à la tombée de la nuit..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Gare Routière

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Fireworks from the remains of the Chapter. Visible

from the bus station at dusk.

Fuegos artificiales desde los restos de la Sala Capitular. Visible

desde la estación de autobuses al anochecer.

Feuerwerk, das von den Überresten des Kapitels aus abgefeuert wird. Sichtbar

vom Busbahnhof aus bei Einbruch der Dunkelheit.

Mise à jour le 2023-03-17 par OT Aubusson-Felletin