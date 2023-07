Rencard mensuel de voitures anciennes Gare Routière Aubusson, 16 avril 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Un rendez-vous des passionnés de véhicules anciens toutes marques, le 3ème dimanche d’avril à septembre..

2023-04-16 fin : 2023-04-16 12:00:00. EUR.

Gare Routière

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A rendezvous for classic car enthusiasts of all makes, every 3rd Sunday from April to September.

Una cita para los amantes de los coches clásicos de todas las marcas, cada tercer domingo de abril a septiembre.

Ein Treffpunkt für Liebhaber von Oldtimern aller Marken, am 3. Sonntag von April bis September.

