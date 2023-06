Rassemblement ensoleillé de voitures anciennes : venez découvrir une exposition variée le long de la Creuse Gare routière Aubusson, 17 septembre 2023, Aubusson.

Rassemblement ensoleillé de voitures anciennes : venez découvrir une exposition variée le long de la Creuse Dimanche 17 septembre, 09h00 Gare routière Gratuit. Entrée libre.

Venez profiter d’une journée ensoleillée et participez à un rassemblement de voitures de collection, allant des modèles américains aux français et allemands. De la mythique 4 CV à la majestueuse Cadillac, une grande variété de styles sera présentée ! Une trentaine de voitures, accompagnées de vespas et de motos, seront exposées le long des rives de la Creuse, près de la gare routière, tout au long de la matinée.

Ces magnifiques mécaniques ne manqueront pas d’illuminer le sourire des visiteurs. Les propriétaires de ces véhicules seront également ravis d’échanger, discuter de carrosseries et répondre aux questions des curieux. Si vous êtes passionné par les véhicules anciens, ne manquez pas ce rendez-vous qui est fait pour vous.

Gare routière Avenue des Lissiers, 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

©Comité des fêtes