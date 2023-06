Concert de La Maladresse au Café Resto de la Gare Robert Doisneau Gare Robert Doisneau Carlux, 27 juillet 2023, Carlux.

Ce complice duo mélange tout ! Chanson française et boléro cubain, jazz andalou et bal trad, rock et berceuse, blues et fado, ou encore bossa nova et rythmes funk. Une voix, une contrebasse et deux guitares qui picorent autour du monde un répertoire à déguster les yeux fermés !

SOIRÉE GRILLADES / FRITES

RESERVATION (obligatoire) : 06 18 90 57 63.

2023-07-27

Gare Robert Doisneau

Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



